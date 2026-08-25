Nanghulga sa tunghaan sa San Remigio nailhan

Dali nga nailhan ang tinun-an nga nanghulga sa San Miguel National High School nga nahimutang sa Barangay San Miguel, Lungsod sa San Remigio niadtong Biyernes, Agusto 21, 2026.
Ang maong tinun-an usa ka 14-anyos nga babaye nga unang nagpadala og mensahe ngadto sa laing tinun-an gamit ang dummy account.
Pagka Dominggo sa gabii, Agusto 24, 2026, nag-post sab siya sa Facebook gamit ang laing account ug nanghulga nga adunay mahitabo nga pagpamusil sa tunghaan.
Nag-deploy sab og mga polis sa tunghaan niadtong Lunes, Agusto 24, 2026, aron pahugtan ang seguridad sa mga tinun-an, faculty, ug school officials.
Atol sa verification ug imbestigasyon sa San Remigio Municipal Police Station, ug sa pakigtambayayong sa mga opisyal sa tunghaan ug barangay, nasubay ug nailhan sa kapulisan ang 14-anyos nga tinun-an.
Gi-turn over ang maong tinun-an sa Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) sa Lungsod sa San Remigio aron mahatagan og intervention, social services, ug counseling.
Tungod niini, niawhag ang kapulisan sa publiko nga magpabiling kalmado ug responsable pinaagi sa dili pagpakatap sa mga impormasyon nga wala pa ma-verify, sama sa mga hulga batok sa tunghaan o bisan unsang establisamento aron malikayan ang kakuyaw ug kalibog.
Giawhag sab ang mga ginikanan nga bantayan pag-ayo ang ilang mga anak, ilabi na sa ilang mga kalihukan online ug giyahan sila sa hustong paggamit sa internet.
Gipasalig sa San Remigio Municipal Police Station nga seryoso nilang tagdon ang bisan unsang pagpanghulga, online man o offline, ug dili magpanuko sa pagsang-at og tukmang kaso batok sa mga nakahimog kalapasan kon adunay basehan.
Gipahibalo sa publiko nga motawag sa PNP Hotline nga 0998-598-6372 o sa Emergency Hotline nga 911 kon adunay mamatikdan nga kadudahang kalihukan o kahimtang sa ilang palibot. / AYB