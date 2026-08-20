Nanghulga’ng mamusil sud sa university, sikop

Nadakpan sa Parian Police Station sa Cebu City Police Office ang usa ka 20-anyos nga Culinary graduate nga giingong nanghulga nga mamusil sulod sa usa ka unibersidad sa Sanciangko Road, Barangay Kamagayan, Dakbayan sa Sugbo niadtong alas 8:50 sa buntag, Miyerkules, Agusto 19, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas Rence, residente sa Sityo Manggahan, Barangay Tabok, Siyudad sa Mandaue.
Sa imbestigasyon sa Parian Police Station nga nanghulga si Rence pinaagi sa pag-comment sa usa ka TikTok live nga mamusil siya sa sulod sa maong campus.
Ang maong pagpanghulga gi-report sa kapulisan, ug nasayran nga nagpuyo ang suspek sa Siyudad sa Mandaue, hinungdan nga nakig-alayon ang kapulisan sa Mandaue City Police Office aron matultulan ang iyang pinuy-anan.
Ang kabanay sa suspek ang nibutyag nga tua siya sa Poro, Isla sa Camotes nga maoy hinungdan nga ni-coordinate sab sila sa kapulisan sa maong lungsod.
Pagka alas 8:20 sa gabii, Agusto 19, ilang nadakpan si Rence sa Purok Mangga, Barangay Altavista, Lungsod sa Poro, Isla sa Camotes ug gidala sa Parian Police Station. Giangkon ni Rence nga siya ang nag-comment apan usa lang kadto ka komedya ug nagmahay siya sa iyang gibuhat.
“Nadala lang sa kabuang gyud, sukad pa sauna bugal-bugalon gyud ko wala gyud koy intention nga buhaton na. Nakuan lang gyud sa bugal-bugal…think before you click gyud kay lisod ron kay kon makigsabay ka init pa kaayo ang sitwasyon, dili gyud maayo akung gibuhat,” matod pa sa dinakpan.
Giandam na sa Parian Police Station ang kaso sa kalapasan sa Republic Act 10175 kun Cybercrime Prevention Act of 2012. / AYB