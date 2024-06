‘Nangilkil', na-entrap

Usa ka fire inspector ang nasikop atol sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation (NBI 7) human giingong ­ og dako nga salapi sa mga aplikante pagkabombero.

Nasikop mao si Fire Inspector Roy Sangueza Castro, hepe sa Fire Safety Enforcement Section (FSES) sa Cebu City Fire Office (CCFO).

Si Atty. Wenceslao Galendez Jr. nga nangulo sa operasyon nibutyag nga miduol kanila ang usa ka Rochelle Olinan Quimbo aron isumbong ang binuhatan sa opisyal atol sa iyang pag-apply.

“Eligible siya, so, she has all the qualifications. It’s just that she don’t have any backer according to her and that’s what we found out sa among information from other sources,” matod ni Wenceslao sa Hunyo 28, 2024 atol sa press confe­rence sa NBI 7.

Dugang Galendez nga ubay-ubay ang mga proseso aron lang makapasar ug maka-apply isip bombero.

Giingong una nang nahuman ni Quimbo ang pagsumi­ter sa tanang dokumento sa iyang application, apan wala kini makalusot gumikan kay giingong kuwang og backer.

Matod sa biktima, ika-tulo siyang aplikante sa pagka fire safety officer (FSO 1) sa BFP nga giingong gipanga­yoan ni Castro og moabot sa P400,000 aron maapil sa final nga listahan sa mga manumpa isip fire safety officer.

Sa dihang nakasumiter na og application si Quimbo ug naapil na kini sa listahan sa manumpa, giingong gi-pressure na siya ni Castro nga mobayad sa kantidad isip ‘pasalamat’ o ‘pahalipay’ sa ilang mga labaw.

Atol sa operasyon sa buhatan sa Hunyo 27, 2024, gi­ingong gitakda ang pagbayad ni Quimbo ngadto ni Castro diin iyang nadawat ang P200,000.

Human niya madawat ang kwarta, gisikop dayon kini sa mga agents nga anaa sa ma­ong kan-anan.

Si Castro gisuwayan sa pagkuha og pamahayag sa Superbalita Cebu apan nagdumili kini sa pagtubag.

Subay niini, pasakaan og kasong may kalapasan sa Sec. 3 of RA 3019 (Antigraft and Corrupt Practices Act), Direct Bribery ubos sa Art. 310 sa Revised Penal Code ug Grave Misconduct ubos sa RA 6713 ang giandam sa NBI 7 sa ma­ong dinakpan.

DIREKTOR NAKURAT

Samtang, nasurprisa ang mga opisyal sa BFP 7 human nigawas sa balita nga ang usa ka fire officer nga sakop sa Cebu City Fire Office ug pa­ngulo sa Fire Safety Enforcement Section ang nadakpan sa entrapment operation sa mga sakop sa NBI 7.

Matod ni Fire Chief Superintendent Roberto Genave, direkto sa BFP 7, nga usa ka dakong kauwawan sa ilang ahensya ang pagkasikop sa ilang sakop.

Iyang gipasalig nga ang BFP dili motugot sa ilegal nga gihimo sa ilang kauban ug dunay nagpaabot nga silot niini kon mapamatud-an sa imbestigas­yon nga sad-an sa pasangil batok kaniya.

“It was a very bad news for us because it truly tarnish the image of the Bureau of Fire Protection not only the BFP region 7 but of course the whole BFP, but one thing i would say again and again we do not tolerate such unlawful activities,” matod ni Genave.

Estrikto ang ilang ahensya batok sa mga kaso sa pangil­kil sa mga aplikante gani duna silay programa nga dugay na nga napatuman kini mao ang “ComPlan Santindig” diin nagpahibawo kini nga walay bayad ang pag apply sa pagka bombero.

Tinguha sa ilang ahensya nga ang tanang misulod sa pagka bombero niagi sa estrikto nga proseso sanglit gusto nila nga ang napili nga personnel mao ang labing maayo.

Giangkon sa heneral nga ang labing bug-at nga silot sa maong kaso mao ang pagka taktak sa serbisyo ug magpadayon usab ang kasong krimi­nal batok niini.

Kon makapyansa sa iyang kaso ang maong BFP Official gipahibawo ni Genave nga ipaubos una kini sa imbestigasyon ug ibutang sa floating status sa ilang rehiyonal nga buhatan samtang wala pa mogawas ang resulta sa pakisusi.

Giangkon sa information officer sa Cebu City Fire Station Senior Fire Officer 3 Wendel Villanueva nga ilang kauban ang na-entrap sa NBI nga nagranggo og Fire Inspector diin ang iyang trabaho mao ang paghatag og fire safety evaluation clearance sa mga building nga napaubos na sa inspection sa ilang buhatan.

Giangkon ni Villanueva nga nakurat sila sa nahitabo sa ilang kauban kay wala gyud sila makadungog nga duna ni ilegal nga hinimoan sa ilang ahensya. / ANV, AYB