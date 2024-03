‘Nangilkil’ nga sakop sa Team suspendido

Kon mapamatud-an nga sad-an, ang usa ka traffic enforcer sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) nga giingong nasakpang nangilkil sa drayber nga iyang nadakpan sa Brgy. Alang-Alang sa Huwebes, Marso 21, posible mataktak sa serbisyo, sumala sa usa ka opisyal sa Dakbayan. .

Sa video nga nag-viral sa social media, nakuhaan sa camera ang enforcer nga nagdawat og ‘butang’ gikan sa usa ka truck driver human niisyu og citation ticket sa usa ka dalan sulod sa Alang-Alang.

Sa pakighinabi sa media kang City Councilor Jimmy Lumapas, chairman sa committee on transportation, sa Biyernes, Marso 22, 2024, siya namahayag nga mohimo sila og imbestigasyon.

Sa Pilipinas, ang pagpangilkil kay kasagarang nailhan nga “kotong”, diin ang enforcer modawat og salapi aron dili pahamtangan og silot ang kalapasan sa trapiko.

“As chairman sa committee on transportation unya ako gyung gipaningkamutan nga makadawat sila (enforcers) og dako nga sweldo above minimum wage ang ilang gidawat. Unya despite sa atong gibuhat naa lang gihapo’y corruption?” matod ni Lumapas.

Matod ni Lumapas, kini ang una nga extortion incident nga na-report sa Team enforcers sa 2024.

Si Hyll Retuya, assistant head sa Team, nipahibawo nga nahuman na nila ang ilang imbestigasyon sa insi­dente nga naglambigit sa usa nila ka enforcer ug tem­po­­raryo nga gisuspenso.

Ilang iduso ang resulta sa ilang imbestigasyon ngadto sa ilang legal department alang sa resolusyon. / HIC