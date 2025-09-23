Nangilkil ni Daday nadakpan

Nag-atubang og tulo ka kaso ang duha ka tawo nga gipasanginla’ng nangilkil og P2 milyunes ngadto ni Lapu-Lapu City Basak Barangay Captain Jasmine “Daday” Chan.
Atol niining pagsuwat, wala pa makapiyansa ang duha ka dinakpan nga nailhan sa mga alyas nga Regina ug Jon, pulos 29-anyos.
Si Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) spokesperson Lt. Col. Christian Torres nitug-an sa SunStar Cebu nga ang mga suspek nag-atubang og kasong robbery-extortion, cybercrime, ug grave threat.
Matod ni Torres, gipadayag sa piskal nga ang kasong grave threat mahimong ikombinar sa kasong robbery-extortion.
Kini human nipasaka si Kapitan Chan og pormal nga reklamo sa Lapu-Lapu City Police Station 4 niadtong Setyembre 17, diin iyang gibutyag nga gihadlok siya sa usa sa mga suspek ug gipangayuan og P2 milyunes.
Base sa imbestigasyon, nidemanda og kuwarta ang mga suspek bugti sa dili pagpagawas sa mga impormasyon ug mga litrato o videos nga giingong makadaot sa karera sa pulitika sa kapitan sa barangay.
Matod ni Torres, ang pagpanghadlok ug pagpanghulga maoy hinungdan sa pagpahigayon og entrapment operation niadtong Setyembre 18.
Ang operasyon nga gipahigayon sa City Intelligence Unit nga niresulta sa pagkasikop sa duha ka suspek sa Basak Barangay Hall, Siyudad sa Lapu-Lapu.
Gibisita sa SunStar Cebu ang LCPO detention cell aron kuhaan og pamahayag ang mga suspek, apan nibalibad. / DPC