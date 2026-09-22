Nanginhas-patay human maigo sa kilat

Igo lang unta nga nanginhas aron makahigop og sabaw sa kinhason ang namatay human naigo sa kilat niadtong alas 4:15 sa hapon, Lunes, Septiyembre 21, 2026, sa hunasan sa Sityo Mobil, Barangay Dunggo-an, Dakbayan sa Danao.
Ang maong namatay giila nga si Edgar Dayon Batucan, 62, taga San Antonio, Barangay Guinsay, Dakbayan sa Danao.
Si Police Master Sgt. Allan Virtucio, imbestigador sa Danao Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, ang nisaysay nga si Batucan kuyog sa iyang asawa ang nanginhas niadtong higayona.
Anaa say laing mga residente sa dapit ang dungan sab nila og panginhas sa hunasan sa nahisgutang barangay.
Naabtan sa uwan niadtong higayona ug nikilat, namatikdan nga nahagba si Batucan sa dihang naigo sa kusog nga lagapa sa kilat.
Ang mga tawo sa hunasan dali nga nitabang ni Batucan ug gidala sa tambalanan, apan tungod sa kakusog sa boltahe sa kilat namatay ang biktima.
Nasayran nga distansiya ang biktima ngadto sa iyang asawa, hinungdan nga dihang nilipak siya ra ang naigo.
Gipadayag ni PMSgt. Virtucio nga disgrasya ang nahitabo, kay sa kadagha’ng tawo nga nanginhas siya ang naigo sa kilat.
“Nagtuo ang asawa nga gidakop ang kilat sa yawe sa motorsiklo nga gibutang sa kawo,” sumala ni Virtucio.
Ang biktima nagkawo og waway type o lousy hat ug sa strap niini sa may liog iyang gibitay ang yawe sa motorsiklo samtang nanginhas.
Gibutyag niini nga walay samad nga nakita sa lawas sa biktima, gawas lang sa sentro sa dughan nga milagom agi sa kilat. / GPL /dugang taho ni ABC