Nangita og sinsilyo sulod sa water refilling station aron iplete, gidakop

Gibalhog sa Mabolo Police Station ang usa ka 20-anyos nga ulitawo human nadakpan kay nisulod sa usa ka water refilling station nga walay pagtugot sa tag-iya sa Golden Valley Homes, Sityo Laguerta, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo niadtong pasado alas 2 sa kadlawon, Biyernes, Nobiyembre 6, 2026.
Ang nasikop giilang si alyas Carl, 20 anyos, walay klarong trabaho, residente sa Barangay Apas.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nasakpan sa tag-iya pinaagi sa kuha sa CCTV camera ang pagsulod sa suspek, hinungdan nga dali kini nga nagpatabang sa mga barangay tanod alang sa pagdakop kaniya.
Sa pamahayag sa suspek, giangkon niini nga nisulod siya sa maong tubigan aron lang unta mangita og sinsilyo nga iyang ikaplete pauli.
“Mangita ra unta ko'g sinsilyo ba para plete. Wa man naabot akong kasabot nga magpahilot, unya akong kuwarta igo ra plete pangadto, wa nay pabalik,” matod pa sa suspek.
Dugang ni Carl, sa maong dapit unta sila mag-abot sa iyang kasabot nga magpahilot apan wala kini nitunga sa nasabutang oras.
Ang suspek nga kasamtangan’g gitanggong sa Mabolo Police Station, mag-atubang og kasong Trespass to Dwelling. /JDG