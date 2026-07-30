‘Nanglibak’ sa social media nalutsa’g warrant, sikop

Usa ka real estate agent ang gireklamo sa iya ra sab nga ig-agaw og cyber libel sa miaging tuig ug nalutsan og warrant of arrest.
Gitago sa pangala’ng Maria, 43, taga Barangay Abucayan, Lungsod sa Balamban ang giposasan sa mga polis sa Balamban Police Station niadtong gabii sa Martes, Hulyo 28, 2026, sa Brgy. Santa Cruz-Santo Niño sa maong lungsod.
Asoy ni Police Major Ian Macatangay, hepe sa Balamban Police Station, nga maoy nangulo sa pagsikop ni Maria bitbit ang warrant of arrest nga giisyu ni Judge Jerome Gensaya Abarca, sa RTC7, Seventh Judicial Region, Toledo City, Cebu nga gipetsahan sa Hulyo 28, 2026.
Samtang si Police Corporal Glecerio Brigola, Jr., imbestigador, niingon nga si Maria gireklamo sa iyang ig-agaw nga usa ka opisyal sa barangay niadto pang tuig 2025.
Matod pa nga naputos sa kauwaw ang reklamante sa mga pagpakauwaw nga online post ni Maria batok kaniya, nga walay igong basehanan. Nitumaw ang tabitabi nga si Maria giingo’ng nanimalos kay nagpalakaw og tabi ang maong ig-agaw nga ang pagpangahente niya og yuta way igong dokumento.
"Kanang mga estorya nga pagkaahante’g yuta niya. Nasuko daw kay adunay mga estorya nga namaligya’g yuta nga walay insaktong dokumento," matod pa ni Brigola.
Tungod sa maong tabi, nagubot ang duha ka paryente.
Gamit ang social media, nagkadaiyang rant o saway ang gi-post ni Maria batok sa iyang ig-agaw.
Tungod niini, gipasakaan siya og kasong cyber libel, usa ka kalapasan sa Section 4(c)(4) sa Republic Act No. 10175, nga adunay piyansa nga P48,000.
Nipiyansa si Maria og nakaangkon og temporaryo’ng kagawasan niadtong Huwebes, Hulyo 30. / GPL