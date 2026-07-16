Nanglugos sa tindera wa pa kabiya Dakbayan sa Sugbo

Gipasakaan na og kasong rape sa Office of the City Prosecutor sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Huwebes, Hulyo 16, 2026, ang lalaki nga gipasanginla’ng nilugos sa usa ka 36-anyos nga tindera sulod sa usa ka imnanan sa Cabreros Street, Barangay Basak San Nicolas, niadtong alas 2:30 sa kadlawon sa Hulyo 9, 2026.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, deputy city director for administration sa Cebu City Police Office (CCPO), kompleto na ang mga dokumento ug ebidensya nga gisumiter sa piskalya, lakip ang affidavit sa biktima ug sa mga saksi.
Apil sab sa mga ebidensya ang CCTV footage gikan sa sulod sa establisemento nga nagpakita sa nahitabong insidente.
Gisumiter sab isip ebidensya ang private messages sa Facebook, diin sumala sa biktima, nangayo og pasaylo ang suspek ug nakig-areglo pinaagi sa pagtanyag og kuwarta aron dili na siya mapasakaan og kaso.
Una na nga nimando si Cebu City Mayor Nestor Archival Sr. sa kapulisan nga mapadali ang pagsulbad sa maong kaso ug pakasikop sa suspek nga usa ka ex-convict.
Nakig-coordinate na sab ang kapulisan sa pamilya sa suspek.
Nagtuo ang kapulisan nga anaa pa gihapon sa Dakbayan sa Sugbo ang suspek ug nagtago lamang, maong padayon ang ilang monitoring ug manhunt operation. / AYB