Nangmolestiya og 17 anyos nalutsan og warrant, sikop

Adik nga wanted sa pagmolestiya sa iyang silingang menor de edad nadakpan alas 2:25 sa hapon, Septiyembre 12, 2025 sa Purok Acacia 2, Brgy. Poblacion, Lungsod sa Liloan.
Si Norman Pilapil, alias “Do”, 37, anyos ulitawo nagpuyo sa nahisgutang lugar nadakpan sa mga tracker team sa Liloan Police Station.
Nasayran nga sa miaging tuig nahitabo ang pagpangmolestiya ngadto sa usa ka 17 anyos nga dalaga.
Apan hugtanon nga nanghimakak ang suspek sa maong pasangil.
Base sa kasayuran nga nakuha sa kapulisan nga sabog sa ginadiling drugas ang suspek sa dihang gihilabtan ang biktima.
Ang mga sakop sa Lilloan Police Station uban sa mga RID personnel maoy ni-served sa warrant of arrest nga pinetsahan og September 12, 2025, nga gi-isyu ni Judge Maria Dee A Seares, Presiding Judge Regional Trial Court, 7th Judicial Region, Branch 6, sa Dakbayan sa Mandaue City.
Ang korte nitugot hinuon sa suspek nga makabutang og piyansa nga P80,000. / GPL