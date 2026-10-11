Nangompra nga way kwarta, tingkagol sa prisohan

Usa ka dalaga nga nangompra nga walay kwarta ang napusasan alas 7:15 sa gabii, Sabado, Oktubre 10, 2026 sa Gaisano Grand Mall sa Barangay Pondol, lungsod sa Balamban.
Ang suspek nga giila sa alyas nga Evelyn, 36 anyos, taga Brgy. Subangdaku, Mandaue City, gitanggong sa Balamban Police Station samtang mag-atubang og kasong theft.
Ang representante sa mall nga si Mark Macasero, 44, maoy ni-turnover sa suspek ngadto sa kapulisan.
Si Evelyn nasikop sa house detective nga si Keevin Lee Jayme ug sa gwardiya nga si Roselyn Segundino.
Nabantayan sa house detective si Evelyn nga mideretso og gawas sa mall nga wa moagi sa cashier hinungdan nga gipusasan.
Narekober gikan sa suspek ang 15 ka dosena nga gatas ug 13 ka piraso nga Nestea Iced Tea, nga ang tanan mobalor sa P38,117.50. / GPL