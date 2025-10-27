Nangubkob natagaka’g bato, patay

Patay ang usa ka 18-anyos nga lalaki human natagakan og dakong bato samtang nangubkob og limestone sa Barangay Cagcagan, Lungsod sa Poro, isla sa Camotes sa Oktubre 24, 2025.
Ang biktima nailhan nga si Jade Suralta nga molupyo usab sa dapit.
Kini maoy gikompirmar ni Rodel Bontuyan, pangulo sa Provincial Environment and Natural Resources (Penro) sa Lunes, Oktubre 27, 2025.
Matod ni Bontuyan nga kauban ni Suralta ang duha ka tawo sa pagkubkob dihang kalit nga natagak ang dakong bato nga adunay gidak-on nga pito ka tiil.
Subay niini, daling gipadala sa Penro ang ilang sakop aron susihon ang lugar sa nahitaboan.
Sa gihimong pagsusi, nasayran nga ang luna nga gikubkoban gipanag-iya sa pribadong indibidwal kinsa gihatagan og “gratuitous permit” sa kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo sa panahon sa pandemiya. Apan ang maong permit gitugot lang sulod sa usa ka tuig. Wala na sab kini gi-renew sa Kapitolyo.
Ang maong luna abunda sa limestone hinungdan nga nahimo kining kuhaanan sa panginabuhi sa mga manguykoyay.
Sinako ang makuha sa mga manguykoy sa lugar diin matod pa presyohan kini og tag P3 ang matag sako ug ibaligya nila kini sa gituohang mas ubos nga presyo. Apan matod sa Penro, ilegal kini.
Gipasabot ni Bontuyan nga lakip sa mga buyers sa limestone gikan sa maong luna ang mga barangay kapitan sa Rizal ug Cagcagan.
Nasayran nga usa ka VSP Structure Ventures Corp. nga giingong kontraktor sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ang matod pa nakigsabot usab sa tag-iya sa luna nga mangubkob og limestone aron himuon nga karsada sa Barangay Adela ug Barangay Cagcagan.
Matod ni Bontuyan nga ang nahimong quarry site walay permit gikan sa Kapitolyo hinungdan nga dili kini pwede’ng mobaligya og limestone.
Subay niini, gimando sa Penro ang pagpahunong sa operasyon sa dapit samtang gikatakda nga moluwat og show cause order ang buhatan batok sa mga indibidwal nga posible’ng adunay kalambigitan sa hitabo.
“Naghuwat pa ang Penro sa ilang investigation report so di pa kahatag og conclusion. But ang impression lang karon, seemingly... Ang nahitabo man gud ang mga tao naa na daan didto— how many years na sila nagkubkob unya nisulod ning backhoe,” matod ni Bontuyan niadtong Lunes, Oktubre 27.
Sa kasamtangan, nagpadayon ang imbestigasyon sa kapulisan kauban ang sakop sa Penro diin kadtong mapamatud-an nga sad-an mag-atubang og mga kaso pinasubay sa kalapasan niini. / ANV