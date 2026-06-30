Nanguha og mga pampagwapa sa Colon supermarket, dakpan

Nabalhog sa selda sa Waterfront Police Station ang usa ka 26-anyos nga dalaga human nasakpang nangawat og mga beauty product sa usa ka supermarket sa dalan Colon, Barangay Sto. Niño, Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes sa hapon, Hunyo 29, 2026.
Giila ang dinakpan nga si alyas “Annie,” walay trabaho, molupyo sa Sityo Poblacion, Barangay Bulacao, Dakbayan sa Sugbo.
Subay sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nasakpan sa guwardiya nga duty sa maong supermarket si Annie human niini gipangsulod sa shoulder bag ang mga tinda ug nilabay lang sa cashier’s booth nga wala mobayad.
Sa dihang girekisa, nakuha gikan sa posisyon sa dinakpan ang mosunod nga mga butang: Vaseline Gluta-HYA lotion, Gluta-C soap, Dove deodorant serum, Geisha whitening soap, Sunsilk shampoo, Colgate toothpaste, Dental-B toothbrush, PH Care feminine wash, ug usa ka garapon sa Nutella Hazelnut spread.
Ang kinatibuk-ang kantidad sa tanang nakuha gikan sa dinakpan nikabat ngadto sa P1,200.90.
Kasong pagpangawat ang atubangon sa dinakpan. / JDG