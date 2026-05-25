Nanguha og piyesa sa motor kay nagtuo nga basura, sikop

Gibalhog sa prisohan ang usa ka mamasurahay human giingong nangawat og baterya ug ubang piyesa sa motorsiklo, diin iyang rason nga nagtuo lang siya nga basura na kini niadtong pasado alas 10:00 sa gabii, Mayo 24, 2026, sa Nivel Hills, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang suspek nga si alyas Daryl, 29, nagpuyo sa Barangay Luz.
Kasamtangan siyang nagtingkagol sa Mabolo Police Station ug gipaabot nga mag-atubang og kasong pagpangawat.
Subay sa imbestigasyon sa kapulisan, nadakpan si Daryl pinaagi sa citizen’s arrest human nasakpan sa akto nga nanguha sa maong mga butang.
Atol sa pagpangutana kaniya, nangatarungan ang suspek nga nagtuo lang siya nga dili na magamit ang baterya ug uban pang parte sa motorsiklo tungod kay natangtang na kini daan, hinungdan nga iyaha kining giapil sa iyang pagpangaykay og basura.
Matod niya, sa dihang gisita siya sa usa ka guwardiya, iyaha ra man unta kining giuli apan gipasanginlan gihapon siya nga nangawat.
Apan nasayran sa kapulisan nga ikatulo ka higayon na diay nga napriso ang suspek sa susamang kaso. / JDG