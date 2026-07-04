Nanguha’g kumpay gidudaha’ng nahug, namatay

Patay nang napalgan ang usa ka 68-anyos nga lalaki human natagak gikan sa punoan sa Magtalisay niadtong Biyernes sa buntag, Hulyo 3, 2026, sa Purok Kawayan, Barangay Cabiangon, Lungsod sa Pinamungajan.
Ang biktima giila sa kapulisan nga si Benedicto Nelmida, usa ka senior citizen ug nagpabiling ulitawo, nga residente sa Purok Rose, Barangay Rizal sa nahisgutang lungsod.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Pinamungajan Municipal Police Station, nasayran nga si Antonio Gorres kasamtangang nanugway sa iyang baka sa dapit dihang iyang nakit-an ang nagbuy-od ug wala nay kinabuhi nga lawas sa biktima alas 6:00 sa buntag.
Naggunit pa ang wala nga kamot niini sa binugkos nga mga dahon sa Magtalisay.
Matod sa mga silingan, kataposang nakit-an si Nelmida nianang hapon sa Huwebes nga nagbitbit og sundang. Gihulagway usab kini nga hubog na human nagpunay og tungab sa ilimnong makahubog.
Paingon ang biktima sa kakahuyan aron manguha og kompay alang sa iyang binuhing kanding.
Dako na lang ang kakurat sa mga residente sa dapit sa dihang napalgan ang biktima ilawom sa punoan sa Magtalisay diin nagkatag usab sa palibot ang mga nangasapli nga mga sanga niini.
Taliwala niini, walay nakitang foul play ang mga imbestigador sa kamatayon ni Nelmida.
Base sa pamahayag sa pamilya ug sa medico-legal assessment, nakaangkon og dakong kadaot sa ulo ug lawas ang biktima tungod sa grabeng pagkahulog gikan sa kahoy, nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. / AYB