Nanguha’g puso sa saging patay nang napalgan

Patay na nga napalgan ang 59 anyos nga lalaki nga dunay gihambin nga balatian sa kasagingan nga bahin sa Purok Manggahan, Barangay Tangke sa siyudad sa Talisay alas 2:00 sa hapon, Huwebes, Nobiyembre 12, 2026.
Ang biktima giila nga si Zosimo Alforque Basalan, 59, nga residente ra usab sa maong lugar.
Ang naka diskobre sa biktima mao ra usab ang iyang igsuon nga si Adrian, nga silingan ra usab niini.
Sa imbestigasyon sa Talisay City police station nga katapusan nga nakit-ang buhi ang biktima niadtong Miyerkules sa hapon ug dunay naka tug-an nga misuot ni sa kasagingan aron manguha sa puso sa saging ug wala na kini maka uli.
Ang igsuon niini nga si Adrian nanguha usab og kaway sa puso sa saging sa maong dapit maoy naka kita sa nag hayang niya nga maguwang nga wala nay kinabuhi.
Gitug-an sa igsuon sa biktima nga kini hubakon. / AYB