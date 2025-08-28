Nangulata’g kapuyo kay nagselos, gipapriso

Wa pasayloa ug gitinuod pagpapriso ang 30 anyos nga lalaki sa iyang kapuyo human kini giingong nanapat alas 11:00 pasado sa gabii niadtong Agusto 27, sa may Ayala access road, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang natanggong sa prisuhan nga si alyas Reynan, samtang ang nagpapriso mao ang kapuyo nga si alyas Carmel, 35, nga pulos nagpuyo sa nahisgutang dapit.
Sa imbestigasyon sa Mabolo Police, nisaysay ang biktima nga kalit lang siya gisumbag sa suspek ang iyang ulo ug nawong ug wala pa nakontento gituok ug gipatiran siya.
Tungod sa kahadlok sa biktima, dali kining nanawag og tabang sa kapulisan og gipadakop si Reynan.
Usa kapin katuig na nga nagpuyo si Carmel ug Reynan apan sige sila og lalis ug away nga mosangpot sa panagbuwag apan magbalik ra usab.
Selos ang rason nganung nabuhat sa maong lalaki ang pagpanagmal ngadto sa biktima.
Ang suspek mag-atubang og kasong Violence Against Women and their Children. /JDG