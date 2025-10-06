Nangumot og sampot nabilanggo

Gipapriso ang usa ka construction worker human gipasanginlan nga nanghikap og sampot sa kapuyo sa iyang kauban sa trabaho sulod sa construction site nga nahimutang sa Yellow City Salinas Drive, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo niadtong Oktubre 5, 2025.
Nabalhog sa prisohan si alyas Jay, 30, lumad nga taga Leyte apan kasamtangang nagpuyo sa nahisgutang dapit.
Samtang ang biktima usa ka 18-anyos nga si alyas Jessa, nagpuyo sa Negros Oriental.
Base sa imbestigasyon sa Mabolo Police, gidakop ang suspek pinaagi sa citizen’s arrest ug gidala kini sa ilang buhatan.
Gikataho nga si Jay kalit lang nanghikap sa sampot sa biktima hinungdan nga dali kining gisikop.
Apan hugot nga gihimikak ni Jay ang maong pasangil sanglit niadtong higayona nanghuwam lang siya og charger sa biktima.
Giingong natingala na lang siya dihang gireklamo.
Desidido nga mupasaka og kaso ang biktima ngadto sa suspek sa kasong Acts of Lasciviousness. / JDG