Nanguot og wallet sa langyaw, 2 nadakpan

Prisohan ang gipadulngan sa usa ka truck driver ug sa iyang higala nga tomboy human sila nasakpan nga nanguot sa pitaka sa usa ka Canadian national niadtong Miyerkules sa gabii, Abril 29, 2026, sa Cebu Business Park, Barangay Apas, Cebu City.
Ang mga nadakpan giila nga sila si alyas Anton, 32, ug alyas Marichuy, 40, kinsa parehong mga molupyo sa Barangay Subangdaku, Dakbayan sa Mandaue.
Base sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, ang biktima giila nga si alyas Cham, 32, nga Canadian national.
Gituohang gikuot sa mga suspek ang pitaka gikan sa sling bag sa biktima samtang paingon siyang mosakay og jeep. Apan usa ka concerned citizen ang nakasaksi sa gihimo sa duha hinungdan nga daling nabulabog ang ilang plano.
Sa interbyu kang alyas Anton, iyang gipanghimakak nga duna siyay kalibutan sa gihimo sa iyang higala.
Matod niya, sa dihang nakasakay na sila sa jeepney, nakamatikod na ang langyaw nga wala na ang iyang pitaka.
Dugang ni Anton, samtang nagpadayon ang tensiyon sa sulod sa sakyanan, kalit lang nga natagak ang pitaka sa langyaw duol sa gibarugan ni alyas Marichuy, hinungdan nga nisamot ang kagubot hangtod nga gipahigayon ang citizen’s arrest sa mga tawo sa palibot.
Narekober ra sab ang pitaka sa biktima nga adunay sulod nga nagkadaiyang mga ID ug kuwarta.
Ang duha ka suspek daling gidala sa Mabolo Police Station.
Sa pagkakaron, nagpabiling balhog sa prisohan ang maghigala samtang giandam na ang kasong pagpangawat nga ipasaka batok kanila.