Nanigbas kay nag-ilog sa tabay

Kasong attempted homicide ang giatubang sa senior citizen nga mananggiti sa Naga City human nga iyang gitigbas ang iyang silingan gumikan sa panag-ilog sa karaang tabay.
Ang maong insedente nahitabo niadtong alas 3:00 sa hapon, Miyerkules, Hunyo 3, 2026, sa Purok 8, Barangay Cantao-an, Dakbayan sa Naga.
Si Gordiano Tapic, 66, minyo, residente sa maong lugar ang nadakpan human niya tigbasa ang caretaker sa luna nga giilugan.
Nakaangkon og samad tinigbasan sa iyang bukton si Felicisimo Dela Torre, 45, minyo, paryente ra sab ni Tapic.
Asoy pa ni Police Senior Master Sgt. Jake Catane, imbestigador sa Naga City Police Station nga nahinabi sar Superbalita Cebu, nga nadangat na ngadto sa barangay ang panagbingkil sa duha ka pamilya tungod sa panag-ilog sa yuta lakip na sa tabay.
Matod ni PSMSG Catane, nga nianang alas 11:00 sa buntag niadtong Miyerkules, nag-atubang sa barangay hall ang biktima ug suspek.
Apan wala sila mahusay ug nisamot ang tensiyon sa matag habig ug nasayran nga si Dela Torre gipiyalan nga mobantay sa luna sa iyang amo.
Nimando ang iyang amo nga tabunan og sin ang karaan nga tabay ug kon adunay mohakot o mokuha og tubig aduna nay bayranan.
Sa maong paagi, gikapungot kini sa suspek ug niangkon sab nga maoy tag-iya sa tabay tungod kay nasulod kini sa bahin sa luna nga iyang gipanag-iya.
Gikataho nga ang amo ni Dela Torre way dokumento nga nagpamatuod nga maoy tag-iya sa luna ug tabay.
"Gisirad-ad sa biktima ang atabay gamit ang sin kay gisugo man siya sa iyang amo. Nasuko ang suspek kay sila pa ang tag-iya sa yuta unya ang tabay kaniadto pa kining libre," matod pa ni PSMSG Catane.
Gihingusgan sa suspek nga way bisan kinsa ang makapangolekta og bayad kon adunay mokuha og tubig sa giilugan nga tabay, kay matod pa way dokumento nga gikapakita ang amo sa biktima.
Niadtong pagka alas 3:00 sa hapon, Miyerkules, Hunyo 3, ang biktima naglingkod sa parkinganan sa habal-habal ug niabot si Tapic ug niduol ni Dela Torre.
Diha-diha nibunot ang suspek sa iyang sanggot dayon hapos niini ngadto sa biktima.
Maayo na lang nakabantay ang biktima ug nikaratil sa pagdagan, apan gigukod sa suspek.
Nakakuha og kahoy si Dela Torre nga daw mura og nag-fencing ang duruha ug nahapsan ang suspek.
Nakabawos sab si Tapic ug natigbasan niya sa bukton ang biktima ug gidali sa pagdala sa ospital, samtang gidakop ang suspek. / GPL