Nanimawos, ig-agaw gi-bully; NAMUSIL

Nadakpan ang 21-anyos nga ulitawo human namusil sa laing batan-on duol sa usa ka eskwelahan sa Cabreros Street corner L. Gabuya St., Barangay Basak San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo niadtong alas 8:20 sa gabii, Miyerkules, Agusto 19, 2026.
Ang dinakpan giila nga si alyas Amang, pintor, residente sa Sityo Alegre sa maong barangay.
Sa inisyal nga imbestigasyon, ang pagpamusil nahitabo atol sa paggawas sa mga estudyante sa high school human sa ilang panggabii nga klase.
Sumala ni Oliver Cabaluna, chief tanod sa Barangay Basak San Nicolas, nag-abot ang grupo ni Amang ug ang laing grupo sa batan-on nga buot panimaslan pinaagi sa pagpusil.
Matod ni Cabaluna, walay naigo sa pagpamusil ug dali ra sab nga nadakpan ang suspek tungod kay adunay mga polis sa duol nga lugar.
“Nibawos ra ko para sa akong ig-agaw. Gidunggab man niya akong ig-agaw sa miaging buwan. Dili man kabawos akong ig-agaw kay 14 anyos pa man to, minor pa. Maong ako na lang ang nibuhat,” matod ni Amang.
Matod sa suspek, gikan sila sa Barangay Punta uban sa iyang tulo ka higala dihang namatikdan nila ang grupo sa iyang gipusil nga anaa duol sa eskwelahan.
Apan samtang nangagi sila, kalit siyang gisumbag sa usa ka batan-on.
Tungod niini, gigukod niya ang batan-on ug sa dihang nisibat kini, gipusil niya gamit ang armas nga iyang gidala.
“Hinuwaman ra nako ang armas. Kanunay ko magdala para depensa sa akong
kaugalingon kay daghan man sad ko og kontra,” asoy sa suspek.
Narekober sa kapulisan ang usa ka .38 caliber revolver nga adunay tulo ka bala ug usa ka empty shell.
Gitanggong na sa Mabolo Police Station si Amang ug mag-atubang og kaso’ng attempted murder.