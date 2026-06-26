Naninda og slimming coffee nga way permit, gidakop

Duha ka babaye nga giingong namaligya og slimming instant coffee nga walay permit gikan sa Food and Drug Administration ang nangadakpan sa gilusad nga entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group-Mandaue City Field Unit ala 1:24 sa hapon, Huwebes, Hunyo 25, 2026 sa Leon Kilat Street, Barangay Pahina Central sa dakbayan sa Sugbo.
Ang mga nadakpan giila nga silang alyas Gera, 39, taga Beltran Subdivision, Barangay Quiot ug alyas Grace, 35, taga Sityo San Vicente, Barangay Lahug sa dakbayan sa Sugbo.
Nasakmit sa mga sakop sa CIDG-Mandaue City Field Unit uban sa representante sa FDA-Regional Office 7 ang lima ka dagkong karton nga dunay mga slimming instant coffee nga gibana-bana nga mokantidad ang tanan sa P200,000.
Sa imbestigasyon sa CIDG-7 nga nakadawat sila og impormasyon nga adunay usa ka tindahan sa mga beauty products nga namaligya ug “Baian 3-in-1 Slimming Instant Coffee” nga dunay brand name nga “Lishou,” nga walay pagtugot gikan sa FDA.
Mihimo dayon og verification ang kapulisan ug sa dihang nasuta nga tinuod ang impormasyon, nipahigayon dayon sila og operasyon nga niresulta sa pagkasikop sa duha ka tindera ug pagkasakmit sa maong mga paninda.
Ang duha ka dinakpan mag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009. / AYB