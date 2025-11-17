Nanion og toy gun sa namaregla, nadakpan hinuon

Gipusasan ang tulo ka batan-on human matod pa nanion og toy gun sa ilang gikaatraso alas 8:40 sa Sabado sa gabii, Nobiyembre 15, 2025, sa may B. Aranas extension, Barangay Duljo-Fatima, Dakbayan sa Sugbo.
Ang mga napusasan giila sa ilang alyas nga Nick, 16 anyos, Mars, 17, pulos taga Barangay Duljo-Fatima, ug Joey, 18, taga Barangay Mambaling.
Ang mga personnel sa Mambaling Police Station nakadawat og taho nga ang mga suspek nanion og armas sa ubang grupo sa mga batan-on.
Sa pagresponde sa mga polis, naaktuhan si Joey nga naghupot sa toy gun.
Ang mga suspek nibutyag sa kapulisan nga nangaon sila sa Pasil niadtong higayona dihang gipareglahan sa grupo sa mga batan-on.
Tungod niini, nibunot si Flores sa iyang giloklok nga toy gun ug gipangtiunan ang mga namaregla nga nagkaratil og dagan.
Gi-inquest na niadtong Lunes, Nobiyembre 17, ang mga dinakpan sa kasong alarm and scandal. / GPL