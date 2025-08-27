Nanion og vendor kay wa hatagi’g prutas, sikop

NAGTINGKAGOL sa prisuhan ang usa ka libud-suroy kay gipasanginlan nga nanion og kutsilyo ngadto sa usa ka tindero kay nasuko nga wala hatagi og prutas alas 12:00 pasado sa udto, Agusto 26, 2025, sa Fuente Osmeña, Dakbayan sa Sugbo.
Ang dinakpan nailhan nga si alyas Rico, 40, ug lumad nga taga Mabinay, Negros Oriental.
Sa imbestigasyon sa kapuli-san sa Abellana, gireklamo ang maong suspek tungod kay nanghasi sa maong dapit ug nanion og hinagiban kay wala tagai sa iyang gusto nga prutas dihang nangayo kini.
Nanghimakak ang suspek nga nanion apan nisumbalik sa tindero nga maoy nikuha og hinagiban ug nition ngadto kaniya. / JDG