Nanulis kay ‘gisugo sa yawa,’ nagpasalamat nga nadakpan

Usa ka e-bike driver nga nanulis kay matud pa “gisugo sa yawa” ang napusasan alas 2:30 sa kadlawon, Biyernes, Hunyo 19, 2026 sa Sitio Siaboc, Barangay Bulacao, dakbayan sa Sugbo.
Si Nelson Verona Manabat, 44 anyos, e-bike driver nga taga Sitio Paglaum, Barangay Bulacao, nadakpan sa hot pursuit operation sa Inayawan Police Station.
Kasong pagpanulis ang iyang atubangon.
Ang biktima nga si Pearl Therese Antiporta, 25 anyos, dalaga ug usa ka magtutudlo sa pribadong eskwelahan, naglakaw pauli sa interior nga bahin sa Sitio Siaboc sa dihang iyang naagian ang suspek. Apan paglapas niya, kalit kining naggukod kaniya ug sa dihang didto na sa iyang luyo, gitiunan ang iyang liog og mahait nga butang dungan sa pagpangayo sa iyang selpon.
Sa tumang kahadlok, napugos ang magtutudlo sa paghatag sa iyang iPhone 13 nga nagkantidad og P70 mil.
Human sa krimen, daling misibat palayo sa lugar ang maong suspek.
Naghilak nga migawas paingon sa karsada ang biktima aron mangayo og tabang, dungan sa pag-agi ni Patrolman Raffy Clenuar nga nagsakay og motorsiklo.
Gipasakay dayon sa pulis ang biktima aron pangitaon ang suspek, ug wala madugay ilang naabtan ug nadakpan kini samtang nagsakay sa e-bike.
Sa dihang nahinabi sa SunStar Superbalita Cebu, miangkon sa krimen ang suspek. Gibutyag niini nga gihasol ug gilabdan siya sa ulo tungod sa “mga panuway.”
Sumala pa niya, nadala siya sa tentasyon ug gisugo siya sa yawa nga manulis, hinungdan nga sa iyang paglakaw ug pagkakita sa biktima, gitulis niya kini gamit ang yawe sa e-bike.
“Gisigehan ko niyag hunghong ana nga manulis! Hasulan ko niya sigeg ingon nga lakaw na pangitag kwarta,” matod sa suspek.
Gipadayag ni Manabat nga gipadautan siya sa iyang asawa pinaagi sa pagyamyam ug pagdagkot og kandila kaniya.
Matud niya, sukad pa niadtong tuig 2009 ang paghasol kaniya sa “yawa,” ug nagpasalamat siya nga nadakpan kay “napawong na ang kandila” nga nagsilbing sumpa.
Nangayo og pasaylo ang suspek ug andam nga moatubang sa kaso, dungan sa pag-ingon nga mas gusto pa niyang mapriso tungod kay samok sa gawas ug daghang tentasyon.
Dugang pa niya, kon nilampos pa ang iyang pagpanulis, iya untang ipahinungdan, bahinan, ug ihalad ang makuha niini ngadto sa naghonghong nga panuway, lakip na ang pagdagkot alang sa mga kalag nga iyang halaran og pagkaon ug ilimnon.
Apan, si Police Staff Sgt. Jaymos Tordios, imbestigador sa Inayawan Police Station nga nahinabi sa SunStar Superbalita Cebu, nagkanayon nga alibi lang sa suspek ang pag-ingon nga yawe ra ang iyang gigamit sa pagtion.
Sigon ni Tordios, mismong ang biktima ang niasoy nga usa ka medyo taas ug mahait nga metal ang gition kaniya, hinuon wala na narekober ang maong hinagiban. / GPL