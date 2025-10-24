Nanulis og balay sa Cordova gipangita

Padayon pa nga gipangita sa kapulisan ang usa ka lalaki nga nagpakaaron ingnon nga mo-deliver og tubig apan tulis diay ang tumong sa usa ka apartment sa may Barangay Poblacion, Lungsod sa Cordova mga alas 6 pasado sa buntag niadtong Huwebes, Oktubre 23, 2025.
Nag-viral ang post ni Tin Guia, nag-abang sa maong apartment, nga nakuha sa CCTV camera nga nagpakita wa mailhing lalaki nga nisulod sa balay.
Makita sab nga daw nakaila kaniya ang ilang binuhing iro tungod kay niduol kini ug nikitiw-kitiw ang ikog niini.
Sa CCTV footage, makita ang maong tulisan nga nagtaptap sa nawong nga nisulod sa apartment ug gitiunan og armas ang 63-anyos nga mama ni Tin nga si Marites.
Samtang si Guia uban ang iyang duha ka anak nga lalaki anaa sa pikas kuwarto ug nakabantay lang sila dihang nisyagit ang iyang mama nga dunay kawatan.
Sa pakighinabi mismo ni Marites, nisaysay kini nga ang tulisan nikatkat ug niagi sa ilang terrace sa second floor dayon nideritso sa kuwarto og nanion niya og armas ug niiingon nga kinahanglan siya og kuwarta.
Matod pa nga iyang gikuha ang mga gisudlan sa iyang mga alahas ug ATM cards sanglit wa siyay cash niadtong higayona.
Iyaha kining gitunol sa tulisan bugti sa pagkanaog niini.
Gibanabana ni Marites nga mokantidad sa P10 mil pataas ang mga alahas nga nasakiyo apan dako gihapon ang ilang pasalamat nga wala ra sila naunsa. / JDG