Nanulis sa Urgello sikop atol sa hot pursuit

Duha sa tulo ka mga lalaki nga nanulis og duha ka ba-tan-on ang nagtingkagol sa prisohan human nasikop atol sa gihimong hot pursuit operation niadtong Lunes, Disyembre 8, 2025, sa Urgello Street, Barangay Sambag 2, Cebu City.
Ang mga nadakpan pulos nag-edad og 19-anyos ug giila nga sila si alyas Tantan, taga Barangay Suba ug alyas Miguel taga Barangay Ermita, Siyudad sa Sugbo.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, ang duha ka biktima, pulos nagpangedaron og 19-anyos, nagbarog sa kalsada dihang kalit lang giduol sa tulo ka suspek sakay sa usa ka e-bike.
Ang mga suspek nideklarar og tulis ug nanion sa dala nilang hinagiban, hinungdan nga nangakahadlok ang mga biktima ug gihatag ang ilang mga gamit.
Human sa tulis, daling niikyas ang tulo ka lalaki.
Daling ni-report ang mga biktima sa Abellana Police Station ug nihatag og mga hulagway sa mga suspek ug gihimo ang hot pursuit operation.
Nakuha gikan sa duha ka dinakpan ang usa ka mahalon nga cellphone. Ang ubang nasakmit nga butang mao ang duha ka cellphone, pitaka nga dunay ID, ug P200 nga kuwarta nga giingong anaa sa kamot sa ikatulo nga suspek nga si Alyas Japjap kinsa padayon pa nga gipangita.
Ang duha ka suspek nga napriso nangatarungan nga wala silay kalibutan nga tulis ang intensyon ni Japjap ug nadamay lang sila. / JDG