Nanumbag kay wala bayri sa utang, mitahan

Usa ka lalaki nga nanagmal sa nag-motorsiklo atubangan sa iyang anak ug buntis nga asawa sa alas 4 sa hapon niadtong Biyernes, Disyembre 26, 2025 sa Barangay Sangat, Lungsod sa San Fernando, ang nitahan sa iyang kaugalingon sa San Fernando Municipal Police Station.
Ang insidente sa pagpanagmal nakuhaan og video sa usa ka netizen nga nakaani og attention sa social media.
Ang suspek giila nga si Hutch Enad Manugas, 43 anyos, nagtrabaho isip heat ventilation airconditioning (HVAC) helper, molupyo sa nahisgutang lugar.
Ang biktima nga nidangop sa San Fernando Police Station mao si Mark Louie Ersan Reyes, 30, habal-habal driver nga taga Greenhills, San Fernando.
Sa imbestigasyon sa kapulisan sa San Fernando pinaagi sa hepe nga si Police Major Michael Gingoyon, nasayran nga samtang nagsakay sa iyang motorsiklo ang biktima uban sa iyang kaipon nga buntis ug anak paingon sa balay sa iyang giutangan aron mobayad kalit lang siya nga gibabagan sa suspek ug gisukmag.
Bisan gibadlong na kini sa mga saksi nga hunongon na ang pagpanakit, giusban pa gihapon niya og sukmag ang biktima.
Makita sa video nga wala ra mobawos ang biktima.
Nasayran nga nasuko diay ang suspek kay wala pa mobayad ang biktima sa gihuwam niini nga kwarta. Human nag-viral ang video pagka-alas 8:10 sa gabii, nitahan dayon ang suspek sa kapulisan.
Giandam na ang kasong Physical Injury batok sa suspek. Samtang gitun-an usab kon mapasakaan ba og kasong child abuse ang naulahi sanglit gihimo ang pagpanakit atubangan sa anak sa biktima. / AYB