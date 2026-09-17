Nanumpa na ang 330 ka rekrut sa PRO 7

Moabot sa 330 ka bag-ong Police Patrolmen ug Patrolwomen ang nanumpa sa ilang katungdanan atol sa Oathtaking Ceremony nga gihimo sa Regional Training Center 7 sa Barangay Jugan, Lungsod sa Consolacion niadtong Miyerkules, Septiyembre 16, 2026.
Nangulo sa seremonyas si Police Regional Office 7 (PRO) 7 Director Police Brigadier General Arnold Abad.
Ang mga bag-ong personnel naglangkob sa 300 ka lalaki ug 30 ka babaye nga malampusong nakakompleto ug nakapasar sa proseso sa aplikasyon ubos sa Attrition ug Regular Recruitment Program.
Human sa oathtaking, mopaubos ang mga bag-ong Police Patrolmen ug Patrolwomen sa unom ka buwan nga Public Safety Basic Recruit Course (PSBRC).
Ang bag-ong police trainees gipahinumdoman ni Abad nga ang pagsulod sa serbisyo isip polis usa ka responsibilidad nga angay ampingan.
Matod niya, kinahanglan nilang huptan ang pagsalig sa publiko ug alagaran ang katawhang Pilipino uban ang integridad ug dedikasyon.
Nitambong sa seremonyas si Police Brigadier General Isagani Fetizanan, Deputy Regional Director for Administration sa PRO7, uban sa ubang mga opisyal ug staff sa regional office. / AYB