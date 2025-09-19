Nanuok, nanglabay og panaksan ngadto sa kapuyo, gipadakop

Usa ka negosyante ang gipadakop sa iyang kapuyo human niya gilabay og panaksan ug dayon gituok ang naulahi alas 9 sa buntag sa Huwebes, Septiyembre 18, 2025, sa Purok Tamatis, Barangay West Poblacion, Dakbayan sa Naga.
Si alyas Juliet, 26-anyos, nangayo og panabang sa kapulisan nga niresulta sa pagkasikop sa iyang kapuyo nga si alyas Jack, 26-anyos.
Ang biktima nibutyag nga nagkalalis sila sa suspek tungod sa ilang anak.
Tungod niini, gilabayan siya og stainless nga panaksan ug naigo ang iyang ulo. Wala pa matagbaw, gituok siya sa suspek.
Ang suspek gitanggong na sa Naga City Police Station ug mag-atubang og kasong Physical Injury. / GPL