Nanuroy, nagpataya og swertres, nadakpan

Duha ka mga gidudagang “usher” sa ilegal nga sugal nga swertres ang nasikop sa managlahing operasyon sa kapulisan sa mga Lungsod sa Dumanjug ug Carmen niadtong Dominggo, Marso 1, 2026.
Sa Dumanjug, napusasan sa Merkado Publiko sa Barangay Poblacion ang usa ka amahan nga giila lang nga si alyas Nato, 56, ug residente sa Barangay Tubod Bitoon.
Naaktuhan sa kapulisan si Nato samtang nagsuroy sa iyang mga parokyano sa maong merkado.
Sa dihang gipangitaan og permit gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), wala siyay ikapakita hinungdan sa iyang pagkadakop.
Narekober gikan kaniya ang usa ka bundle sa bet stubs ug halin nga P78.
Sa susamang adlaw, usa sab ka 34-anyos nga dalaga ang nasikop sa Barangay Dawis Sur, Lungsod sa Carmen.
Giila ang suspek nga si alyas Nilda, residente sa Barangay Dunggoan, Dakbayan sa Danao.
Sumala sa report, usa ka undercover nga polis ang nagpakaron-ingnon nga kustomer ug nipusta sa iyang paboritong numero ngadto kang Nilda.
Sa dihang gidawat na sa suspek ang pusta ug nagsugod na sa pagsuwat sa numero, daling gipahigayon ang pagdakop kaniya.
Nakuha gikan sa iyang posesyon ang nagkalainlaing gambling paraphernalia ug halin nga P150.
Ang duha ka mga dinakpan gipasakaan na og kasong kalapasan sa Republic Act 9287 (Illegal Gambling). / GPL