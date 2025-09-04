Napalgang patay sa Aloguinsan, nailhan na

Nailhan na ang lalaki nga napalgang patay sa Barangay Esperanza, Lungsod sa Aloguinsan, Sugbo.
Matod ni Captain Leovil Singson, hepe sa Aloguinsan Police Station, ang biktima nga giilang si Jomar Ygot Paquibot alyas Purit, 39, taga Sityo Bagongbayan 2, Barangay Maribago, Lapu-Lapu City kinsa gigapos ug lugos na mailhan tungod kay niburot na.
Ang kabanay ni Purit nga niadto sa punerarya sa Dakbayan sa Carcar positibo nga niila ni Jomar.
Usa sa mga timailhan nga ilang nakita mao ang daghang tattoo sa lawas niini.
Si Jomar usa ka van driver sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Matod sa usa sa mga kabanay nga nahinabi sa imbestigador sa Aloguinsan Police Station nga niadtong Agusto 27, 2025, gipugos matod pa si Jomar og pasakay sa usa ka sakyanan sa mga armadong lalaki nga wala nila mailhi.
Subay niini, nibutyag si Singson nga palawman nila ang ilang imbestigasyon aron ilhon kadtong mga suspek nga armado. / AYB