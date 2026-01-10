Napapha na sa trabaho, nadakpan tungod sa shabu

Balik sa prisuhan ang usa ka kanhi construction worker human kini madakpi sa buy-bust ala 1:00 sa kaadlawon, Sabado, Enero 10, 2026, sa Barangay Balud, Lungsod sa Dalaguete.
Giila ang suspek nga si Venancio Amatril Muñoz Jr., alyas “Dondie Pagod,” 44, ug residente sa maong dapit.
Suma ni Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, si Muñoz ang giila nga nag-unang tig-supply og ilegal nga drugas sa ilang lugar.
Sa maong operasyon, nakuha gikan kaniya ang usa ka pakete nga shabu nga balor P500 ug ang buy-bust money, 9 ka gagmay nga pakete ug usa ka medium size nga putos.
Ang tanang drugas mitimbang og 3 gramos nga adunay kantidad nga P20,400.
Nakuha usab ang P300 nga gituohang halin sa ilegal nga kalihukan.
Gibutyag ni Major Zozobrado nga mao na kini ang ikatulong higayon nga nadakpan si Muñoz tungod gihapon sa drugas.
Nailhan usab kining badlongon sa ilang dapit.
Nasayran nga kaniadto nagtrabaho kini isip usa ka construction worker apan natangtang sa trabaho human masakpi nga siya ang tigdala ug tigbaligya og ilegal nga drugas ngadto sa iyang mga kauban sa trabaho.
Sa pagkakaron, ang suspek nagtingkagol na sa selda sa Dalaguete Police Station ug mag-atubang na usab og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / GPL