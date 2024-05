Napatay sa kinumo; gabas wa iuli

Nakurat ang kasilinganan sa Barangay Lamacan, bukirang bahin sa Lungsod sa Sibonga, Cebu sa dihang sayo sa buntag sa Huwebes, Mayo 2, 2024, patay’ng lawas sa lalaki napalgan sa sapa.

Ang biktima giila nga si Quirino Superales Lacataria alyas Rino, 60, ulitawo, ug residente sab sa nahisgutang lugar.

Adunay foul play ang kamatayon ni Lacataria nga unang gituohan nga posibleng nalumos apan nasayran nga namatay kini sa kinumo ug nakaangkon og samad sa agtang.

Gitumbok si Rolando Campaña Gemongala, 59, minyo, amateur nga boksidor sa ba­tan-on pa ug usa ka manananggot nga silingan sa biktima.

Sa imbestigasyon sa Sibonga Municipal Police Station ubos sa pagdumala ni PCPT Fort Antony Valdez, nasuta nga ang biktima kuyog sa iyang manghod nga si Clemen­te Lacataria, nga nag-inom og ilimnong makahubog ngadto sa balay sa suspek.

Saysay ni Clemente nga miuna siya sa pagpauli ug ang biktima uban sa suspek nga pulos hubog, ang nagkalalis.

Gilalisan sa duha mao ang gihulman nga gabas ni Gemon­gala nga giingong wa pa iuli ni Lacataria nga miresulta sa sinumbagay.

Sa imbestigasyon, nasayran nga si Lacataria nigawas sa balay nga giimnan sa pagtuo nga mopauli na.

Nianang pagkabutang sa dihang mananggot si Gemongala, mao nalay iyang nakita nga diha sa sapa si Lacataria nga wa nay kinabuhi ug siya ra sab ang dali nga mipahibawo sa kabanay niini.

Apan sa gihimong ocular investigation sa mga sakop sa Scene of the Crime Operation o Soco sa kapulisan, may nakita silang pat-ak sa dugo sa kawayan nga lingkoranan sa nataran sa balay sa suspek.

Aduna say mga dugo sa tanom ug pultahan sa balay ni Gemo­ngala, tungod niini gidakop sa Sibonga police ang suspek.

Sa eksklusibong pakighinabi sa Superbalita Cebu, si Gemongala miklaro nga wa niya bunali og gahi nga butang ang agtang sa biktima nga na resulta sa pagkasamad niini.

Nagtuo si Gemongala nga naigo ang agtang sa iyang kumo nga may singsing atol sa ilang pagsinumbagay sa mga alas 11 sa gabii Mayo 1, 2024

Kasong Homicide ang kasong atubangon sa suspek. / DVG