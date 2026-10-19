Napilde sa hantak gisapot, nanigbas

Nakaangkon og mga samad tinigbasan sa ulo ug lain-laing bahin sa lawas ang usa ka 45 anyos human tigbasa sa iyang silingan nga e-bike driver sa Barangay Bolocboloc, Lungsod sa Barili alas 2:30 sa hapon, Dominggo, Oktubre 18, 2026.
Ang biktima nga gidali pagdala sa Barili District Hospital mao si Andres Ugsimar Bacong, 45, usa sab ka e-bike driver nga nagpuyo ra
maong lugar.
Base sa imbestigasyon sa Barili Municipal Police Station, nag-inom og Kulafu ang biktima ug ang suspek nga si Benjamin Tejomes Tenebroso, 45, kanhi construction worker apan nag-drive na lang matod pa og e-bike.
Apan sa dihang nangahubog na, nitumaw ang panaglalis sa duha ug kalit lang nga nikuha og sundang ug dayon gitigbas ang biktima sa makadaghang higayon.
Samad sa ulo, bukton ug ubang bahin sa lawas ang naangkon sa biktima.
Dali sab nga nadakpan ang suspek human nitahan sa iyang kaugalingon sa ilang barangay kapitan nga si Aquilles Cañete dala ang sundang nga gitawag og lampas nga iyang gigamit sa pagpanigbas.
Si alyas Sammy nga silingan sa suspek ug biktima nga niuwang unta sa nahitabong panag-away giapil sab sa pagtigbas og naigo sa iyang bukton.
Matod niya nga kompyansa siya nga dili siya apilon sanglit kadugo ra niya ang asawa sa suspek.
Ang hinungdan matod pa sa kasuko sa suspek kay gisapot kini kay napilde og P6,000 sa hantak.
Nianang gabii, adunay hantak sa ilang lugar sanglit adunay gihaya nga patay nga gilubong sab nianang hapon sa Dominggo.
“Gisapot ni kay napilde man kuno ni og 6 mil sa hantak, unya nag-inom pa mi kay hapon na man mingaw na man diri kay wala na may namatay, mao to naglalis ang duha. Niuli si Benjamin 'nya niingon siya nga hulata ko diha ha, nagkuha na diay og lampas,” matod ni Sammy.
Giandam na ang kaso sa Barili Municipal Police Station apan sigon sa kabanay sa biktima nga dili na sila mopasaka og kaso human nga nipasalig ang pamilya sa suspek nga moabaga sa gasto sa pagpatambal. / AYB