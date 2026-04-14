Superbalita Cebu

Napili na sab nga POW si LeBron James

Nangapiling National Basketball Association (NBA) Players of the Week sa katapusang semana sa 2025-26 regular season sila si Los Angeles Lakers forward LeBron James ug Toronto Raptors forward Brandon Ingram.

Si James, kinsa nagrepresentar sa Western Conference, nag-average og 24 puntos, unom ka rebounds, ug 9.7 assists sa ika-25 nga semana sa season samtang si Ingram, kinsa nagrepresentar sa Eastern Conference, nag-average og 25.5 puntos, ug 6.5 rebounds.

Sa edad nga 41, giangkon ni James ang iyang ika-70 nga POW award, nga maoy rekord sa NBA. Nagsunod ning maong listahan mao sila si Stephen Curry ug Kevin Durant, nga pulos nirehistro og 33. / Gikan sa wires

