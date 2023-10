Napoles gisentensyahan og dugang 64 ka tuig

Gikombikto sa Sandiganbayan ang giingong pork barrel queen nga si Janet Lim Napoles sa kasong graft ug malversation of public funds, nga nagsentensiya kaniya og 64 ka tuig nga pagkabilanggo.

Sa desisyon nga gipakanaog sa Sandiganbayan Special Second Division, nahukman si Napoles nga sad-an sa upat ka mga ihap sa graft ug malversation of public funds kalabot sa Priority Development Assistance Fund (PDAF), o pork barrel, sa kanhi representante sa South Cotabato nga si Arthur Pingoy nga nagkantidad og P20 milyunes.

Gisentensiyahan sa anti-graft court si Napoles og 40 ka tuig nga pagkabilanggo tungod sa iyang malversation conviction ug 24 ka tuig alang sa graft.

Gimanduan usab siya sa pagbayad sa gobiyerno sa Pilipinas og P41 milyunes.

Gikonbikto ug gisentensiyahan uban ni Napoles tungod sa malversation of public funds sila si kanhi state-run National Agribusiness Corporation (Nabcor) officials Rhodora Mendoza, Victor Cacal ug Maria Ninez Guañizo.

Gawas sa panahon sa pagkabilanggo, gimandoan usab sila nga iuli ang P2.9 milyunes, ang kantidad sa pundo sa publiko nga ilang gikawkaw sa gobyerno.

Si Evelyn de Leon, presidente sa non-government entity nga kontrolado ni Napoles nga Philippine Social Development Foundation Inc., nakombikto usab sa tulo ka ihap matag usa sa graft ug malversation of public benefits, nga nakabaton og labing menos 48 ka tuig nga pagkabilanggo.

Ubang kaubang akusado ni Napoles, apil si Pingoy, giabsuwelto “tungod sa kapakyasan sa prosekusyon sa pagmatuod sa ilang sala beyond reasonable doubt.”

Si Napoles, sa sayo pa, napamatud-an nga sad-an sa kasong graft and malversation of public funds kalabot sa P7 milyunes sa pork barrel ni kanhi Davao del Norte first district representative Arrel Olaño nga gipaagi sa iyang peke nga non-government organizations Countrywide Agri ug Rural Economic Development Foundation. Inc.(CARED) ug Philippine Social Development Foundation Inc.(PSDFI).

Kasamtangang gitanggong si Napoles sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City tungod sa iyang plunder conviction kalabot sa illegal disbursement nga P224 milyunes sa PDAF ni Sen. Ramon “Bong” Revilla Jr. sa Disyembre 2018.