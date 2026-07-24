Napoles, kanhi opisyal sa DAR gikonbikto sa Sandiganbayan

Nahukman sa Sandiganbayan nga si Janet Lim Napoles o giila nga “pork barrel scam queen,” ug ang kanhi undersecretary sa Department of Agrarian Reform (DAR) nga si Jerry Pacturan, sad-an sa 10 ka ihap sa kaso’ng malversation tungod sa gikataho’ng gibulsa ang P50 milyunes nga pundo sa gobiyerno.
Ang maong pundo gitagana alang sa mga proyekto nga pang-agrikultura alang sa mga mag-uuma sa Luzon apan wala mapatuman.
Sa desisyon nga giluwatan niadtong Biyernes, Hulyo 24, 2026, nakita sa anti-graft court nga adunay partisipasyon ang duha sa pagpagawas ug paggamit sa pundo sa gobiyerno nga gitagana alang sa mga proyekto sa nagkadaiyang lugar sa Luzon.
Nitambong si Pacturan sa promulgasyon sa desisyon, samtang si Napoles nitambong pinaagi sa videoconferencing.
Gihukman sab si Napoles nga sad-an sa 10 ka ihap sa paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa sayop nga paggamit sa pundo sa gobiyerno. Hinuon, giabsuwelto si Pacturan sa mga kasong graft human napakyas ang prosekusyon sa pagpamatuod sa iyang sala.
Gisentensiyahan si Napoles og silot nga hangtod sa 20 ka tuig nga pagkabilanggo sa matag ihap sa malversation ug hangtod sa 15 ka tuig sa matag ihap sa graft.
Samtang si Pacturan gisilutan og hangtod sa 19 ka tuig, usa ka bulan ug 11 ka adlaw nga pagkabilanggo sa matag usa sa 10 ka ihap sa malversation. / TPM / SunStar Philippines