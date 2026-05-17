Narra tree planting batok baha ilusad sa Cebu City

Gitakdang ilusad sa Dakbayan sa Sugbo ang usa ka inisyatiba sa kalikopan nga nagtumong sa paghimo sa mga pampublikong dapit nga mas lunhaw ug mas lig-on batok sa kausaban sa klima pinaagi sa pagpananom og mga punoan sa Narra, human sa hiniusang pag-aprobar sa usa ka resolusyon sa konseho sa dakbayan.
Ang maong balaudnon nga gipangamahan ni Konsehal Alvin Arcilla nanawagan alang sa usa ka koordinado nga long-term nga programa (coordinate long-term program) nga naghiusa sa pagpaminus sa baha, pagpanalipod sa kinaiyahan, pagpanindot sa kasyudaran, ug pagpalambo sa turismo pinaagi sa dinagkong Narra tree planting sa tibuok siyudad.
Kini nga lakang gihimo taliwala sa nagsunod-sunod nga mga pagbaha sa Dakbayan sa Sugbo sa matag higayon nga mobunok ang kusog nga uwan, diin padayong naghatag og bug-at nga suliran sa mga drainage system ug nagkinahanglan og balik-balik nga clearing operations ug maintenance works sa mga apektadong dapit.
Tungod niini, gilantaw sa resolusyon nga ang urban greening, ilabi na pinaagi sa usa ka maayong pagkaplano nga programa sa pagpananom og punoan, usa ka mahinungdanong bahin sa mas lapad nga pamaagi sa climate adaptation.
Anaa sa sentro sa maong sugyot ang punoan sa Narra, ang national tree sa Pilipinas, nga gihulagway sa resolusyon nga usa ka matang sa kahoy nga wala kaayo magamit sa pagpalunhaw sa dakbayan bisan pa man sa dako niining kaayohan sa kalikopan.
Ang maong kahoy nailhan tungod sa lig-on niining gamut nga makatabang sa pagpakupot sa yuta, katakos sa pagsupsop sa tubig, ug dako nga tabang sa pagpabugnaw sa kainit sa siyudad. Naghatag usab kini og kapuy-an sa mga mananap samtang nagtanyag og nindot nga talan-awon, ilabi na sa panahon sa pagpamulak niini og bulawanong mga bulak matag buwan sa Mayo.
Ubos sa resolusyon, unahon sa pagpananom og Narra ang mga pampublikong lugar nga gipanag-iya sa siyudad, lakip na ang mga sidewalk daplin sa mga dagkong dalan ug highway, mga road island, parke, mga open area, ug uban pang haom nga dapit sa dakbayan. / CAV