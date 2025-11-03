Nartatez: PNP uniform di angayang bugalbugalan

Gipahinumdoman sa PNP ang publiko sa pagtahod sa uniporme sa polis kini human niadtong kontrobersiya sa dihang gigamit nga halloween costume alang sa usa ka party sa Makati City.
Sa press conference niadtong Lunes, Nobiyembre 3, 2025, si PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. nipahimangno sa publiko nga panalipdan ug tahuron ang uniporme isip alagad sa gobiyerno.
Ilabi na ang uniporme sa kapulisan nga simbolo sa awtoridad ug pag-alagad, ug dili angay gamiton isip costume o panggimik sa party.
Gidawat ni Nartatez ang public apology sa maong lalaki nga nisul-ob sa maong PNP uniform nga nag-viral sa social media ug angayan nga pahinumdoman ang publiko aron nga dili kini mausab.
“We appreciate the apology and urge everyone to take this issue as a learning opportunity. The uniform represents the trust and responsibility vested in our police officers; it should always be treated with respect,” dugang niya.
Gimanduan ni Nartatez ang PNP Anti-Cybercrime Group (ACG) nga bantayan ang mga online platform ug makig-alayon sa mga e-commerce site aron ma-monitor ug mabadlong ang mga ilegal nga nagbaligya o imitasyon sa uniporme sa PNP.
“We remind the public that unauthorized use of the PNP uniform is punishable by law. Hindi ito laruan at hindi ito dapat gamitin sa mga okasyong pampatawa o kasuotan lang,” matod pa sa police official.
Sa laing press conference, gipaila ni National Police Commission (Napolcom) Vice Chairperson ug Executive Officer Rafael Vicente Calinisan si Daryll Isidro, ang lalaki nga nagsul-ob sa uniporme sa pulis isip Halloween costume.
Si Isidro personal nga nangayo og pasaylo sa buhatan sa komisyon ug wala siya’y tuyo nga insultohon o bugalbugalan ang kapulisan sa dihang iyang gisul-ob ang uniporme.
“Kasi usually naman po when it comes sa mga Halloween costume, ang unang pumapasok sa isip ng iba ay ‘yong mga character na nagtatanggol sa atin. So, naisip ko lang po na ‘yong mga pulis ang siyang tagapagtanggol, mga superhero. So ‘yon po ang pumasok sa isip ko,” sigon pa ni Isidro.
Iyang gitug-an nga napalit niya ang maong uniporme sa Quiapo, Manila sa kantidad nga P450. / TPM / SunStar Philippines