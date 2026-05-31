Nartatez usa sa top-rated government officials

Nahilakip si Philippine National Police (PNP) Chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr. sa mga labing taas og grado nga mga opisyal sa kagamhanan sa nasod sumala sa usa ka bag-ong nationwide governance survey nga gipahigayon sa RPMD Foundation Inc.
Ang resulta sa “Boses ng Bayan” Index of Governance (IOG) survey sa maong grupo, nga gihimo niadtong Abril 1 hangtod 8, 2026 uban sa 5,000 ka mga respondent sa tibuok nasod, nagpakita nga nakakuha si Nartatez og kinatibuk-ang governance score nga 78.8 porsiyento.
Kini nga grado gipaluyohan sa 78.5 porsiyento nga trust rating ug 79.1 porsiyento nga performance rating.
Sumala sa PNP, ang resulta sa survey nagpakita sa pagsalig sa publiko sa mga paningkamot sa organisasyon sa kapulisan sa pagmintinar sa peace and order, pagpalig-on sa pakiglambigit sa komunidad, ug pagpalambo sa paghatod sa serbisyo sa polis sa tibuok nasod.
Gipahayag usab sa kapulisan nga ang mga grado timailhan sa pag-ila sa publiko sa nagpadayong mga reporma ug mga inisyatiba sa operasyon nga gipatuman ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Sa usa ka pamahayag, nagpasalamat si Nartatez sa publiko sa ilang pagsalig ug matod pa niya nga ang maong dungog alang sa tibuok organisasyon sa kapulisan.
“We are grateful for the trust and confidence of our fellow Filipinos. This recognition is not for one person alone but for the men and women of the PNP who work tirelessly every day to keep our communities safe. It serves as a strong inspiration for us to further improve our service,” asoy ni Nartatez.
Matod ni Nartatez nga ang organisasyon nagpabilin nga lig-on sa ilang tinguha sa pagpalig-on sa pagsalig sa publiko pinaagi sa integridad, accountability, ug dinalian nga pagtubag sa pangihanglan sa katawhan.
“Public trust is our most valuable asset, and we will continue working hard to deserve it,” dugang ni Nartatez.
Ang mga resulta sa survey nigawas samtang ang PNP nagpadayon sa pagpatuman sa mga programa ubos sa ilang Focused Agenda, nga naglakip sa mas gipanghingusgan nga mga operasyon sa kapulusan, mga inisyatiba nga nakabase sa komunidad, ug mga lakang nga nagtumong sa pagpalambo sa paghatod sa serbisyo publiko. / TPM / SunStar Philippines