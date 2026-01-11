Nartatez: Way cover-up sa Sibulan shooting

Ang acting chief sa Philippine National Police (PNP) nga si Lt. Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. nimando niadtong Dominggo, Enero 11, 2026, og lawom nga imbestigasyon sa nahitabong pagpamusil sa lungsod sa Sibulan, Negros Oriental nga nikalas og upat ka kinabuhi, diin tulo niini mga opisyal sa kapulisan.
Gimandoan ni Nartatez ang Police Regional Office-Negros Island Region sa pagpahigayon og pakisusi sa tanang mga sirkumstansya nga naglibot sa insidente, ug niingon nga kinahanglang walay mahitabong "cover-up" o pagtabon sa kamatuoran, sumala sa usa ka press release.
Dungan niini, iyang gimandoan ang tanang unit commanders sa pagpatuman og mas estrikto nga superbisyon ug disiplina sa ilang mga sakop.
Iyang gihatagan og gibug-aton nga ang mga commander sa tanang lebel adunay tulubagon sa pag-monitor sa ilang mga tawo ug kinahanglang molihok sa madaling panahon batok sa bisan unsang dili maayong binuhatan.
Ang maong kamanduan naggumikan sa insidente niadtong Biyernes sa gabii, Enero 9, 2026 sa usa ka bar sa Sibulan, diin si Staff Sgt. Bonifacio Saycon giingong nipusil sa usa ka babaye ug dayon sa tulo ka mga opisyal sa pulis sulod sa usa ka sakyanan.
Matod sa mga imbestigador nga ang upat ka mga opisyal diha na daan sa sulod sa maong bar. Si Saycon kasamtangan nga gikustodiya ug mag-atubang og mga kasong kriminal ug administratibo, sumala ni Nartatez. / PNA