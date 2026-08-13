Nasakmit nga ilegal nga sigarilyo, gigaling

Moabot sa P240.6 milyunes ang kantidad sa mga ilegal nga sigarilyo nga nasakmit sa Bureau of Internal Revenue (BIR) ug mga law enforcement agencies sulod sa duha ka tuig nga operasyon.
Gigaling ang maong mga sigarilyo ug giguba sab ang mga makina nga gigamit sa paghimo niini.
Gihimo ang paggaling sa mga sigarilyo ug pagguba sa mga makina sa usa ka warehouse nga nahimutang sa North Reclamation Area (NRA) sa Dakbayan sa Mandaue ala 1:30 sa hapon, Huwebes, Agusto 13, 2026.
Ang pagguba sa mga nasakmit nga ilegal nga sigarilyo gipangulohan mismo ni Department of Finance (DOF) Secretary Frederick Go uban ni BIR Central Visayas Director Douglas Rufino ug Atty. Zsae Carrie De Guzman, District Collector sa Bureau of Customs (BOC) Port of Cebu.
Ang maong kantidad sa mga nasakmit nga ilegal nga sigarilyo resulta sa walay hunong ug intelligence-driven enforcement operations nga gihimo sa BIR Revenue Region No. 13 pinaagi sa ilang Regional Strike Team gikan Oktubre 2024 hangtod Hunyo 2025.
Gitinguha sa operasyon nga masumpo ang manufacturing, storage, ug distribution activities sa ilegal nga sigarilyo sa tibuok Probinsiya sa Sugbo.
Matod ni BIR Central Visayas Director Douglas Rufino, pito ka personalidad ang nadakpan nga nalambigit sa pagbaligya, pag-deliver, ug paghimo sa maong mga ilegal nga sigarilyo.
Napasakaan na sila og kaso sa korte tungod sa giingong paglapas sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act (CMTA).
Gidugang ni Rufino nga mas ubos ang presyo sa ilegal nga sigarilyo kompara sa mga branded ug legal nga sigarilyo tungod kay wala kini mobayad sa hustong buhis sa gobiyerno. / AYB