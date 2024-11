Nasakmit nga mga baboy sa Dumanjug, gilitson

Ang 79 nga nasakmit nga mga gipalusot nga baboy ang gilitson ug giapod-apod sa mga residente sa Lungsod sa Dumajug, habagatang kasadpang bahin sa Lalawigan sa Sugbo, niadtong Kalagkalag.

Nahisama og kasaulogan sa pista ang nahitabo sa lungsod sa dihang mga lumolopyo nakaambit sa litson baboy.

Sa sayo pa, ang mga baboy nga nasakmit sa kadagatan sa Dumanjug niadtong Sabado, Oktubre 26, 2024 nga nanukad sa Lalawigan sa Negros, igo nga bag-uhay lang nga niluwat si Gobernador Gwendolyn Garcia og task force aron batukan ang dili dokumentadong pagbiyahe sa mga hayop.

Tungod niini nakahukom si Mayor Guntrano “Gungun” Gica nga litsunon ang maong mga baboy ug gipanghatag sa mga residente.

Ang maong desisyon base sa executive order (EO) 16 nga nagmugna sa “Anti-Smuggling Inter-Agency Task Force” nga pinirmahan ni Garcia niadtong Oktubre 15, 2024,

“Ang reason for the confiscation is not the ASF naman cause lifted naman ang EO regarding ang EO sa provincial government pag-ban sa mga entry sa baboy diri sa probinsya sa Sugbo, lifted naman, on April 25 but kinahanglan ang pagpasud nila sa ilang mga baboy is documented sa side didto kung asa gikan ang baboy unya inig sud pud nila dinhi sa Dumanjug dili ni illegal ang pagpasud,” matod pa ni Gica pinaagi sa tawag sa telepono sa SunStar Cebu, Sabad, Nob. 2.

Niadtong Abril 25, nagpagawas si Garcia og EO 7 nga nagtangtang sa temporaryong pag-ban nga iyang unang gi-issue niadtong Mayo 26, 2023, nga nagpasulod pag-usab sa mga baboy apan adunay hugot nga compliance alang sa pagpadala ug paglihok sa mga buhi nga baboy, mga inahan nga baboy, mga baktin, mga baboy nga lalaki nga gigamit sa breeding ug mga produkto nga may kalabutan sa baboy gikan sa Negros Oriental ngadto sa Sugbo aron masiguro nga kini luwas ug legal nga gisulod.

Sa usa ka post nga unang gi-delete nga may caption nga “Atangi ninyo ang mga dinakpan nga 80 ka mga baboy atong gipa-lechon para ipanghatag sa minteryo karon para inyong paniudto,” nga karon gi-repost, kini unang nagpakita sa opisyal nga Facebook page ni Gica, nga adunay 1.9k ka reactions, 1.2k ka comments, ug 1.4k ka shares as of 3 p.m.

LUWAS

Walay sintomas sa African Swine Fever (ASF) ug ang mga baboy nagpakita og himsog nga mga timailhan human gisusi sa municipal Department of Agriculture ug Veterinary, matod ni Gica.

Tungod sa mga posibleng risgo sa kahimsog nga may kalabutan sa dili regular nga mga baboy, nangayo og permiso si Gica gikan sa gobernador aron ipanghatag ang mga giluto nga baboy sa komunidad.

“Nangayo ko og permiso sa Gobernador pinaagi sa text message, nga ako nalang ni i-dispose pinaagi sa panghatag sa mga tawo, kay wata kahibaw matakdan ni og mga sakit, mangamatay ba ni, or kawayon ba, ako unyay pasanginlan,” ingon ni Gica. /CDF