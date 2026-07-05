Nasaypan nga mamusil gihapak og bato, patay

Patay ang usa ka 25-anyos nga lalaki human gihapak og bato sa nawong sa iyang hubog nga silingan nga nagtuo nga upsilon siya, apan nasuta nga duwaan diay ang bitbit niini nga armas niadtong Sabado sa kaadlawon, Hulyo 4, 2026, sa Luray 1, Barangay Poblacion, dakbayan sa Toledo.
Gideklara nga dead on arrival sa tambalanan ang biktima nga giila sa kapulisan nga si Nikko Bacus Largo, nagpuyo sa maong dapit, gumikan sa dakong kadaot sa ulo niini.
Tungod sa hitabo, mitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa ilang barangay kapitan ang suspek nga si Kent Mission Escoto, 30, nga kasamtangan nang gitanggong sa Toledo City Police Station ug mag-atubang og kasong homicide.
Subay sa imbestigasyon sa kapulisan, nasuta nga hubog si Escoto niadtong tungora ug migawas sa ilang balay mga ala 1:30 sa kaadlawon aron pangitaon ang iyang amahan. Sa iyang paglakaw, iyang nasugatan sa dalan si Largo nga naghukas ug adunay gitakin nga pistola, nga sa ulahi nasuta nga usa diay ka toy gun.
Matod sa suspek, nakita niya nga padulong nang mokuha sa iyang pistola ang biktima. Sa iyang kahadlok nga pusilon, iyang gitukmod si Largo hinungdan nga pulos sila nangatumba. Dinhi na mikuha og bato si Escoto ug gihapak kini sa nawong sa biktima sa makadaghang higayon sa wala pa kini mibiya ug midagan.
Sa iyang pagpauli, nasugatan sa suspek ang iyang iyaan nga si Faith Niña Escoto ug gitug-anan nga adunay tawo nga nagkadugo sa dalan. Dali sab nga mi-report si Faith Niña sa barangay hinungdan nga girespondehan sa mga personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) aron madala sa tambalanan ang biktima.
Bisan pa man sa pangangkon sa suspek nga self-defense ug nasaypan lang ang biktima, ang kapulisan sa dakbayan sa Toledo mopahigayon gihapon og lawom nga imbestigasyon aron masuta ang tibuok kamatuoran sa krimen. / AYB