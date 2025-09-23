Nash nahibalik sa Phoenix Suns

Nahibalik sa Phoenix Suns si kanhi National Basketball Association (NBA) two-time MVP Steve Nash isip usa ka senior adviser.
Si Nash, 51, maoy kanhi pambatong pointguard sa Suns diin naangkon niya ang iyang duha ka MVP honors niadtong 2005 ug 2006.
Niadtong 2018, napahiluna si Nash sa Naismith Basketball Hall of Fame.
Sa walo ka seasons nga nahimong All-Star si Nash, unom niini nagduwa siya sa Suns.
Gawas sa Suns, nakaduwa sab si Nash sa Dallas Mavericks ug LA Lakers.
Nahimo sab siyang head coach sa Brooklyn Nets kaniadto. / Gikan sa wires