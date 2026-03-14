Nasod mokumpra og lana sa Russia

Gikonsiderar sa Pilipinas ang pagpalit og lana gikan sa Russia human temporaryong gitugotan ang pagbiyahe sa mga krudo niini sa kadagatan.
Kini ang gipahayag ni Foreign Affairs Secretary Ma. Theresa Lazaro niadtong Biyernes isip tubag sa nagpadayong krisis sa enerhiya."
Sa usa ka virtual presser human sa gipahigayong special ASEAN foreign ministers meeting, nisanong si Lazaro sa pangutana kon gikonsiderar ba sa Manila ang pagpalit og lana gikan sa Russia samtang nagpadayon ang krisis sa enerhiya sa kalibutan tungod sa kagubot sa Middle East.
“That is something which is being considered, but I will leave this to the office, or rather to the Cabinet member in charge of this, and that is the Department of Energy,” matod niya.
Una nang gipahayag ni Energy Secretary Sharon Garin nga hapit 98 porsyento sa suplay sa krudo sa nasod naggikan sa Middle East, diin ang kadaghanan sa mga kargamento moagi sa Strait of Hormuz nga kasamtangang gibabagan sa Iran.
Temporaryong gitugotan sa U.S. ang paghatod ug pagbaligya sa mga gi-sanction nga krudo ug mga produkto sa petrolyo gikan sa Russia nga nakarga na sa mga barko sugod niadtong Marso 12, ug tugotan ang pagbiyahe niini sulod sa usa ka bulan, hangtod sa Abril 11.
Tumong sa maong waiver nga dili mosaka ang presyo sa petrolyo samtang anaa sa tunga-tunga sa tensyon ang mga oil-producing states sa Gulf tungod sa gubat sa U.S.-Israel batok sa Iran. / PNA