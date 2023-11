Nasubhan og pilde si Harden

Nabunyagan og kapildihan si James Harden sa labing una niyang pagduwa isip sakop sa Los Angeles Clippers batok sa host New York Knicks, 111-97, ning Martes, Nobiyembre 7, 2023 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Napilde man tuod ang Clippers apan nakakita sila og mga senyales kon unsa ka kuyaw ang ilang four-star system nga kumbinasyon nila ni Harden, Kawhi Leonard, Paul George ug Russell Westbrook.

“Unlimited possibilities,” matod ni Harden.

Gipangulohan ni Leonard ang Clippers pinaagi sa iyang 18 puntos, ningdugang og 17 puntos matag usa sila si Westbrook ug Harden samtang nitampo og 10 puntos si George.

Si Harden nabalhin sa Clippers gikan sa Philadelphia 76ers sa niagi lang semana ug sa labing una niyang pagduwa sa bag-o niyang puwersa, nalakip dayon kini sa starting unit.

Sa nahabiling 4:25 minutos, gipapahuway na sa Clippers ang ilang pambatong upat dihang ningburot ang labaw sa Knicks ngadto sa 4:25 minutos.

Daw nasayod nang daan ang Clippers nga ang pagdugang ni Harden sa ilang starting unit dili dayon makabaton og dibidendo gumikan kay nagkinahanglan pa kini og dakong adjustments.

“So just because you acquire a guy like James Harden doesn’t mean you’re automatically going to win,” pasabot ni Clippers coach Tyronn Lue.

“You’ve got to put the work in and you’ve got to be ready to sacrifice.”

Sa bana-bana ni Lue, nagkinahanglan og labing ubos 10 ka mga duwa una maka-adjust ang ilang puwersa sa paghiabot ni Harden.

Ang Knicks gipangulohan ni Julius Randle pinaagi sa iyang 27 puntos, nidugang og 26 puntos si RJ Barrett samtang nitampo og 13 puntos si Mitchell Robinson.