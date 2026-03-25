Nasud gipaubos sa El Niño watch

Gipaubos na ang nasod sa state weather bureau sa El Niño watch, dungan sa pagpasidaan sa posibleng pagbalhin ngadto sa mas huwaw nga panahon sa mosunod nga mga bulan human sa bag-ohay nga natapos nga La Niña.
Sa usa ka pamahayag nga gipagawas niadtong Miyerkules, Marso 25, 2026, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) niingon nga ang El Niño–Southern Oscillation (Enso) anaa karon sa “neutral phase” human opisyal nga natapos ang La Niña niadtong Marso 9, 2026.
Kini nga neutral nga kondisyon gilauman nga molungtad hangtod sa panahon sa Hunyo-Hulyo-Agusto.
Apan, ang mga “climate model” nagpakita og nagkadakong posibilidad nga motumaw ang El Niño sa sayo pa nga bahin sa Hulyo hangtod sa Septiyembre 2026.
“An El Niño is a warm phase of Enso and is characterized by warmer-than-average sea surface temperatures in the Central and Eastern Equatorial Pacific. Based on the Pagasa Enso Alert and Warning System, when conditions are favorable for the development of El Niño, with a forecast probability of 55 percent or more within the next six months, an El Niño Watch is issued,” matod sa Pagasa.
Nipasidaan ang ahensiya nga ang El Niño mopataas sa kahigayunan sa “below-normal” nga ulan sa pipila ka bahin sa nasod nga mahimong moresulta sa ting-init ug posibleng hulaw.
Gidugang sa Pagasa nga duna gihapoy mga dapit, ilabi na sa kasadpang bahin sa Pilipinas nga mahimong makasinati og sobra-sa-naandan nga ulan panahon sa habagat. / TPM / SunStar Philippines