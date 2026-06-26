Nasuko gipaninglan og bayad sa tubig, namospos og kahoy

Nabalik sa bilanggoan sa ika-15 ka higayon ang usa ka 57-anyos nga panday human niya giposposan og kahoy nga dos-por-dos ang usa ka babaye nga naningil kaniya og P500 nga bayad sa tubig didto sa Sityo Hosati, Barangay Inayawan, dakbayan sa Sugbo, niadtong Huwebes sa hapon, Hunyo 25, 2026.
Ang suspek giila nga si Orlando Abangan, 57, minyo, usa ka ex-convict ug residente sa maong dapit, kinsa kasamtangang gitanggong sa Inayawan Police Station 7, samtang ang biktima mao si Rosa Alvarez, 59, minyo, kolektor sa usa ka pribadong supplier sa tubig.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, giadto ni Alvarez si Abangan sa dapit diin kini namanday mga alas 3:50 sa hapon aron paninglon sa bayad sa tubig.
Apan giingong gikasuko kini sa suspek og giposposan og dos por dos ang biktima sa makadaghang higayon.
Nakaangkon og mga bun-og sa bukton ug kamot ang biktima human niya gisagang ang kahoy. Swerte lang nga wa naigo sa lansang ang iyang ulo.
Dali nga niresponde ang kapulisan hinungdan sa pagkasikop ni Abangan.
Sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu, miingon si Abangan nga dagku kaayo og paningil si Rosa di lang sa ilang pamilya kundi sa uban pa nilang mga silingan.
Giangkon ni Orlando nga niinit iyang ulo dihang gipugos siya og pabayad og P500 para sa tubig bisan libre nila kini nga gigamit sukad pa kaniadto isip tag-iya sa luna sa tubig.
“Naglalis pami ana maam kay mamugos siya og pabayad nya libre raman unta na among tubig ingon ang tag-iya kay deep well mana among gamit,” matod ni Abangan.
Gipahayag sa suspek nga nadala lang siya sa emosyon kay gawas nga dako og paningil ang biktima, dili usab kini mohatag og resibo.
Depensa pa niya, giunhan lang niya si Alvarez tungod kay nibunot matud pa kini og icepick gikan sa iyang bag atol sa ilang panaglalis.
Apan matod sa kapulisan, duna na’y daghang rekord si Abangan kaniadto sa susamang kaso sa pagpamuspos ug paghupot og ilegal nga armas.
Samtang ang suspek nideklarar nga dili mangayog pasaylo ug andam nga moatubang sa kasong Attempted Homicide nga ipasaka batok kaniya. / JDG / GPL